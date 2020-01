Inter, un altro pari: 1-1 col Cagliari, Nainggolan rallenta Conte. Lautaro, gol e rosso

L’Inter rallenta ancora. Dopo il pareggio di Lecce, la squadra di Conte impatta per 1-1 a San Siro contro un buon Cagliari. Dopo essere andata in vantaggio grazie a un colpo di testa di Lautaro Martinez su assist nel nuovo acquisto Young, schierato titolare, nella ripresa il pari dell’ex Radja Nainggolan con un tiro dalla distanza leggermente deviato da Bastoni. Nel finale lo stesso Lautaro perde la testa: espulso per proteste veementi e derby a rischio tra due settimane. Terzo pareggio consecutivo in campionato per l’Inter di Conte: in attesa di Napoli-Juve, i nerazzurri accorciano leggermente in classifica e vanno a -3 dalla capolista. Il Cagliari sale a quota 31 e aggancia il Milan al sesto posto.

Venerdì 24 gennaio

20:45 Brescia-Milan 0-1 (Rebic)

Sabato 25 gennaio

15:00 Spal-Bologna 1-3 (Petagna (rig.) – Vicari (ag), Barrow, Poli)

18:00 Fiorentina-Genoa 0-0

20:45 Torino-Atalanta 0-7 (Ilicic 3, Muriel 2, Gosens, Zapata)

Domenica 26 gennaio

12:30 Inter-Cagliari 1-1 (Lautaro – Nainggolan)

15:00 Parma-Udinese

15:00 Sampdoria-Sassuolo

15:00 Verona-Lecce

18:00 Roma-Lazio

20:45 Napoli-Juventus

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 48; Lazio* 45; Roma, Atalanta 38; Milan, Cagliari 31; Parma 28; Torino, Bologna 27; Verona* 26; Fiorentina 25; Napoli, Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia, Spal, Genoa 15.

* una partita in meno

