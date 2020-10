Inter, ufficiali i nuovi numeri di maglia. Pinamonti il 99, Darmian il 36

L‘Inter ha reso nota la lista completa dei numeri di maglia per la prossima stagione 2020-21. Mancavano alcuni numeri all’attenzione del pubblico, come quello del nuovo arrivato, Darmian, che ha scelto il 36, mentre il giovane Pinamonti avrà il 99. Per Nainggolan il 44.

Questa la lista completa:

1-Handanovic

2-Hamimi

5-Gagliardini

6-De Vrij

7-Alexis Sanchez

8-Vecino

9-Lukaku

10-Lautaro Martinez

11-Kolarov

12-Sensi

13-Ranocchia

14-Perisic

15-Young

22-Vidal

23-Barella

24-Eriksen

27-Padelli

33-D’Ambrosio

35-Stankovic

36-Darmian

37-Skriniar

44-Nainggolan

77-Brozovic

95-Bastoni

97-Radu

99-Pinamonti

🔟 | NUMERI Ecco tutti i numeri di maglia dei nerazzurri per la stagione 2020/2021 👇 pic.twitter.com/JlmqId1V9X — Inter (@Inter) October 7, 2020

Fonte Foto: Twitter Inter