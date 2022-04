Inter, ufficiale il riscatto di Gosens dall’Atalanta. Le cifre dell’operazione

Quest’oggi l’Atalanta ha pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con ricavi per 242,6 milioni di euro e un utile di 35,1 milioni di euro. Secondo quanto emerge dal bilancio del club orobico, è avvenuta la cessione a titolo definitivo all’Inter di Robin Gosens. A gennaio, infatti, il giocatore era passato dagli orobici ai campioni d’Italia in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe appunto diventato obbligo a determinate condizioni che, come emerso dal documento, sono già scattate. Il tedesco è stato dunque “ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto […] per totali euro 25 milioni, di cui euro 15 milioni a titolo di acquisto definitivo (già maturato alla data odierna) ed euro 10 milioni per premi e/o indennizzi”.

