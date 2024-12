Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Udinese per la sfida di Coppa Italia. Esordio stagionale nerazzurro per Martinez tra i pali, chance per Buchanan. In attacco Inzaghi sceglie Taremi e Arnautovic. Bisseck sarà il centrale di difesa. Kosta Runjaic rivoluziona allo stesso modo l’Udinese. In porta c’è Piana, a guidare la difesa Bijol. In attacco, al fianco di Lucca, c’è l’esordio stagionale di Alexis Sanchez, grande ex di serata.

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. All: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Piana; Kabasele, Bijol, Tourè; Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Lucca, Sanchez. All: Kosta Runjaic.

Foto: Instagram Martinez