L’Inter torna in campo alle 12:30 contro l’Udinese per il match valevole per l’11a giornata di Seria 2021-2022. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All.Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Larsen; Success, Beto. All. Gotti

Foto: Twitter Inter