Inter, tutti negativi i tamponi dei giocatori. Conte con la squadra al completo contro il Genoa

Sono risultati tutti negativi i tamponi dei giocatori dell’Inter effettuati nella giornata di ieri. Il tecnico Antonio Conte potrà quindi contare su tutti i suoi calciatori per la gara di questo pomeriggio contro il Genoa, ad esclusione di Achraf Hakimi, squalificato. La squadra si trova in isolamento fiduciario dopo che quattro dirigenti e un membro dello staff tecnico erano risultati positivi al coronavirus. Dopo i giri di tamponi, nessuno dei calciatori è però risultato positivo. Un sospiro di sollievo per Antonio Conte e il suo staff.

Foto: Twitter Inter