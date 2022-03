Inter, troppe conclusioni e pochi gol: attaccanti chiamati alla svolta

Se c’è una costante della stagione dell’Inter è la mole di gioco prodotta. Al netto di alcune partite, soprattutto recenti, i nerazzurri hanno sempre avuto facilità nell’arrivare a concludere verso la porta avversaria. Si pensi che nella fase a gironi di Champions League è stata proprio la squadra di Inzaghi ad aver tentato più volte la conclusione, ben 118 volte. Però, se fino all’arrivo delle vacanze di Natale Lautaro e compagni sono riusciti a trovare la via della rete con continuità, da gennaio in avanti la scarsa precisione è costata diversi punti. Nelle ultime quattro uscite solo Dzeko ha timbrato il cartellino pareggiando il rigore di Insigne nello scontro del Maradona. Troppo poco per chi ambisce a lottare per lo scudetto. Il derby con il Milan, che in campionato sembra aver incrinato le certezze dei nerazzurri, può rappresentare un nuovo crocevia per gli attaccanti: l’Inter ha bisogno che ritrovino nuovamente l’appuntamento con il gol e che ciò avvenga con continuità.

Foto: Twitter Dumfries