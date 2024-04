Inter-Torino, terna arbitrale tutta femminile per la prima volta in Serie A

Una terna arbitrale tutta femminile per la prima volta in Serie A. Accadrà domenica alle 12,30 quando Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà Inter-Torino coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trisciatti. Nella massima serie non era mai accaduto, ci sono precedenti in Coppa Italia e in Serie B.