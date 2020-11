Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter e Torino si sfidano a San Siro. In palio punti pesanti per la corsa scudetto per i nerazzurri e per allontanarsi dalla zona salvezza per i granata.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Francesco Conti (Giampaolo indisponibile).

Foto: Twitter Inter