Inter-Torino, adesso è ufficiale: la gara slitta a domenica 28 aprile

Dopo aver vinto lo scudetto nel derby contro il Milan, l’Inter inizia a pianificare la festa per la seconda stella. E, di conseguenza, la partita tra Inter e Torino, in programma per sabato 27 aprile alle ore 15, è stata spostata. L’Inter, infatti, aveva manifestato la sua intenzione di disputare la partita domenica 28 aprile alle ore 12:30 e poi dar vita alla festa scudetto con la parata e il bus scoperto. Di seguito il comunicato: “Vista la richiesta del Prefetto di Milano datata 23 aprile 2023, prot. n. 0135516, si

comunica la seguente variazione al programma di anticipi e posticipi della Serie A TIM:

34ª GIORNATA

INTER-TORINO Domenica 28 aprile 2024 alle ore 12.30* DAZN

(*anziché sabato 27 aprile 2024 alle ore 15.00)

Foto: Twitter Inter