Inter, Taremi out: il comunicato ufficiale

Brutte notizie in casa Inter, il neo acquisto Taremi si è fermato per un infortunio muscolare. L’ex attaccante del Porto oggi non si è allenato e domani salterà l’amichevole che l’Inter ha in programma contro il Pisa. Ecco il comunicato del club: “Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Foto: Instagram Inter