Inter, svelata la terza maglia ispirata all’architettura di Milano

L’Inter ha ufficialmente svelato il terzo kit della stagione 2024/25. Ispirato all’architettura di Milano, la terza maglia sfoggia una palette di colori audaci e rende omaggio agli artisti e ai designer della città che sono andati controcorrente proponendo uno stile inusuale. L’Inter prende inoltre parte, con l’ufficialità di questa divisa, alla narrativa globale di Nike “Together We Rise”, realizzata per il lancio delle collezioni legate ai terzi kit della stagione 2024/25. La campagna in questione unisce l’identità, la storia e la community di ciascun club e celebra il movimento calcistico femminile.

Foto: Instagram Inter