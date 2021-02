Inter, Suning rassicura la Covisoc: “Onoreremo gli impegni fino a giugno”

La situazione societaria dell’Inter (così come quella di altri club di Serie A, B e C) è in grande difficoltà, causa Covid e i fondi bloccati dalla Ciba. I nerazzurri sono sotto la lente della Covisoc: la commissione di vigilanza che monitora la solidità finanziaria dei club professionistici e che controlla afinchè vengano pagati con regolarità gli stipendi e le scadenze di tutti i club. La Covisoc ha chiesto chiarimenti a Suning in merito al rinvio del pagamento degli stipendi ai giocatori. Il gruppo cinese ha assicurato che onorerà gli impegni da qui a giugno.

Foto: Instagram Inter