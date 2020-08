Dopo il duro sfogo di Antonio Conte nel post di Atalanta-Inter, non si placano le polemiche in casa Inter con i tifosi della Curva Nord che in mattinata hanno lasciato uno striscione fuori la sede dei nerazzurri in Viale della Liberazione che recita: “Gli interisti veri e la Curva Nord 69 sono con Conte”.

Foto: Inter sito ufficiale