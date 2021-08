Inter, striscione della Curva Nord: “Società attenzione, le promesse vanno mantenute”

Con uno striscione, esposto dai tifosi della Curva Nord all’esterno della sede dell’Inter, arriva la presa di posizione del gruppo organizzato in merito al futuro di Romelu Lukaku che potrebbe lasciare i neroazzurri e approdare al Chelsea. Messaggio chiaro quello degli ultrà: “Società… attenzione. Le promesse vanno mantenute”.

Poi sulle pagine social della Curva Nord è stato pubblicato un nuovo messaggio: “Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell’accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore”.

Foto: Logo Inter