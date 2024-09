Inter-Stella Rossa, trasferta a Milano vietata ai tifosi serbi. Si temono scontri con i romanisti

Inter-Stella Rossa del prossimo 1° ottobre sarà senza i tifosi serbi. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, si legge in una nota, ha deciso “per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica di non permettere ai residenti in Serbia l’acquisto dei biglietti per tutti i settori dello stadio”. Con lo stesso provvedimento sono state anche stabilite “l’incedibilità dei titoli d’ingresso” e la “vendita per tutti i settori dello stadio ai soli possessori della tessera di fidelizzazione dell’Inter”.

La motivazione del blocco della trasferta è dettata dal timore che i rapporti tesissimi tra i Delije, il famigerato gruppo ultras della Stella Rossa, e i supporters della Roma possano sfociare in un nuovo episodio di violenza, coi romanisti che potrebbero approfittare dell’arrivo in Italia dei rivali per tendere un agguato ai serbi dopo i fatti del 4 febbraio 2023, quando, dopo un Olimpia Milano – Stella Rossa valido per l’Eurolega di pallacanestro, erano stati aggrediti al termine di Roma-Empoli da una cinquantina di serbi.

Foto: twitter Inter