Inter, squillo di Calhanoglu e rigore di Lautaro per andare a “-1” da Napoli e Milan

L’Inter espugna il Penzo di Venezia, continuando la sua rimonta in campionato. I nerazzurri passano per 2-0, soffrendo anche nel finale, ma chiudendola al 96′, contro un Venezia ordinato e ben messo in campo.

A sbloccare la gara un gol di Calhanoglu al 34′, un tiro da fuori molto bello, fondamentale per rompere il muro difensivo dei lagunari. Terzo gol consecutivo per il turco, che in questo momento è uno degli uomini migliori in casa nerazzurra.

Nella ripresa, Inzaghi perde Darmian al 71′ per un problema muscolare da valutare.

Quando si attendeva solo il fischio finale, al 96′ calcio di rigore per i nerazzurri che Lautaro Martinez non ha sbagliato.

L’Inter sale a 31 punti, staccando di nuovo l’Atalanta di 3 punti ma soprattutto portandosi a -1 da Napoli e Milan, impegnate domani.

Foto: Twitter Inter