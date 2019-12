Inter-Spal, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviato il turno di Champions, l’Inter si rituffa nel campionato. I nerazzurri domani alle 15 ospiteranno la Spal a San Siro. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Conte potrebbe far riposare Godin, con l’inserimento di D’Ambrosio in difesa insieme a Skriniar e De Vrij. Sulle corsie laterali spazio a Candreva e Lazaro, favorito su Biraghi, mentre in mediana agiranno Gagliardini, Brozovic e Vecino. In attacco la solita coppia del gol Lautaro-Lukaku. Semplici ritrova Cionek e Tomovic dopo il turno di squalifica e torna al 3-5-2. In mezzo al campo Valdifiori è favorito per una maglia da titolare. Sulle corsie laterali spazio a Sala e Reca, con Strefezza non al meglio della condizione. In attacco c’è Floccari con Petagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

Foto: sito ufficiale Inter