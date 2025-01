Inter, sospiro di sollievo per l’infortunio di Calhanoglu

I tifosi interisti possono tirare un sospiro di sollievo. Calhanoglu che è uscito anzitempo nella sfida contro il Milan di Supercoppa per un infortunio ha effettuato degli esami approfonditi che non hanno evidenziato lesioni, ma solamente una lieve elongazione. Di conseguenza il periodo ai box del turco sarà molto inferiore e potremmo rivederlo in campo in un paio di settimana circa. Questo il comunicato ufficiale:

“Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.”

Foto: Instagram Inter