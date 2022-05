Inter, sorpasso al Milan per la media spettatori grazie ai settantamila di questa sera

A poche settimane dalla conclusione della serie A, a tenere banco è il duello infinito fra Milan e Inter che si stanno contendendo lo scudetto punto su punto. I nerazzurri però, il primo sorpasso sui rossoneri lo hanno fatto per la media spettatori presenti al Meazza. Questa sera infatti per il match contro l’Empoli, saranno presenti 70mila spettatori che consentono all’Inter di superare il Milan fermo a 42.400 mila spettatori di media a partita.

Quello di stasera sarà il terzo sold-out dopo quelli contro il Milan in coppa Italia e la Roma in campionato, e sarà replicato nuovamente per l’ultima partita di campionato contro la Sampdoria.

FOTO: san-siro-twitter-inter