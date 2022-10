Non solo Lukaku per l’Inter. Oltre al gigante belga, infatti, si è rivisto in gruppo anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, comunque sia, non è rientrato completamente con i compagni ma ha lavorato a parte sul campo. In ogni caso un passo in avanti in vista del suo recupero, che potrebbe completarsi per la gara contro la Juventus.

Foto: instagram Inter