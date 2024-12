Inter, si lavora per organizzare l’Under 23 in Serie C. Individuato anche lo stadio

Dopo Juventus, Atalanta e Milan anche l’Inter potrebbe avere presto la squadra Under 23 in Lega Pro. I nerazzurri stanno accelerando il progetto con l’obiettivo di provare a esordire per il prossimo campionato. La compagine nerazzurra ha individuato anche lo stadio. Secondo quanto raccolto da Il Giorno, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando lo stadio comunale “Colombo Gianetti” di Saronno come sede delle gare casalinghe in previsione dell’ingresso in terza serie. Di recente, l’impianto è stato oggetto di lavori di riqualificazione che hanno portato all’installazione di nuove torri faro, mentre si sta tuttora lavorando per ottenere l’omologazione per l’utilizzo dell’intera tribuna, requisito necessario per ospitare le partite dei campionati professionistici.

Foto: twitter Inter