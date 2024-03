Inter, si fermano per infortunio Arnautovic e Carlos Augusto. C’è l’esito degli esami strumentali

Non arrivano buone notizie in casa Inter dall’infermeria a due giorni dall’ottavo di ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. C’è infatti da registrare un doppio infortunio per Marko Arnautovic e Carlos Augusto, che salteranno sicuramente il match contro gli spagnoli in programma mercoledì alle 21 al Wanda Metropolitano. Di seguito il report medico ufficiale della società nerazzurra, che informa sull’esito degli esami a cui si sono sottoposti i due calciatori:

“Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l’attaccante austriaco, elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l’esterno brasiliano. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni.”

Foto: Twitter Inter