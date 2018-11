Inter, si ferma Vrsaljko: il laterale sostituto per infortunio in Inghilterra-Croazia

C’è apprensione in casa Inter per condizioni di Sime Vrsaljko. Nella sfida di Nations League tra l’Inghilterra e la Croazia, infatti, il laterale nerazzurro e della nazionale di Zlatko Dalic, è uscito dal campo anzitempo al minuto 26 per infortunio, sostituito da Antonio Milic. È stato lo stesso giocatore a chiedere il cambio dopo un intervento in scivolata per fermare Marcus Rashford lanciato a rete. Si attendono ulteriori sviluppi.

Foto: Yahoo Sport UK