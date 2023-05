Inter, si ferma Mkhitaryan: problema al quadricipite della gamba destra

Brutta notizia per l’Inter a pochi minuti dalla fine del primo: si ferma Mkhitaryan. Il centrocampista armeno si è accasciato a terra dopo 42′ per un problema di natura muscolare che lo ha costretto al cambio. L’ex Roma ha provato a forzare, restando in campo per qualche secondo, ma alla fine Inzaghi è stato costretto a sostituirlo inserendo Brozovic al suo posto poco prima dell’intervallo.

Foto: Instagram Inter