La partita di Joaquin Correa contro il Sassuolo è terminata all’intervallo della sfida di San Siro. Il centravanti nerazzurro non è rientrato con i compagni per il secondo tempo a causa di un affiatamento ai flessori della coscia destra. Simone Inzaghi ha deciso di non rischiare il Tucu mettendo al suo posto Lautaro Martinez.

Foto: Inter Instagram