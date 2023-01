Problema infortuni in casa Inter. Dopo gli acciacchi a Calhanoglu, in dubbio anche per la Supercoppa e ad Handanovic, anche Romelu Lukaku si ferma per un fastidio al ginocchio.

L’attaccante 29enne non giocherà l’ottavo di finale di Coppa Italia, in programma domani con il Parma. L’attaccante belga soffre di un’infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro che lo terrà ai box.

Foto: twitter Inter