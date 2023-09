Inter, si ferma anche Frattesi: risentimento ai flessori

L’Inter perde anche Davide Frattesi per un risentimento ai flessori della coscia destra. Il centrocampista salterà sicuramente la trasferta di domani a Salerno, molto probabilmente la gara di Champions contro il Benfica ed è a rischio anche per la gara di campionato prima della nuova sosta quando a San Siro sarà ospite il Bologna. Una perdita importante per Simone Inzaghi che stava preparando le rotazioni anche a centrocampo.

Foto: Instagram personale