Inter, si ferma a 42 gare a segno consecutivamente la striscia. Il record resta della Juventus

Con il ko per 1-0 questa sera in casa del Sassuolo, l‘Inter ferma a 42 la propria striscia di partite consecutive in Serie A con almeno un gol all’attivo. Resterà di conseguenza il terzo miglior risultato nella storia del massimo campionato, sotto questo profilo, dietro ai 43 gol della Juventus di Conte e ai 44, sempre delle Juventus, di Allegri.

Resta possibile il record dei clean sheet per i nerazzurri, che restano a 18, e adesso, nel migliore dei casi potrà raggiungere quota 21, attuale primato stabilito da Buffon (Juventus, due volte) e Provedel (Lazio) e De Sanctis (Roma). Ma non, appunto, superare e migliorare questa statistica.

Foto: twitter Inter