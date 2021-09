Inter show: 3-0 al Bologna dopo i primi 45 minuti

Dopo due non vittorie, il pareggio con la Samp in campionato e la sconfitta con il Real in Champions, l’Inter mette subito le cose in chiaro, con una prova di forza strepitosa contro il Bologna.

Gara sbloccata dopo pochi minuti da Lautaro, su assist di Dumfries devastante. Il 2-0 arriva con un colpo di testa di Skriniar, il tris è di Barella, dopo un’altra azione super di Dumfries.

Inter devastante, unico neo l’infortunio al costato di Correa uscito al 28′.

Foto: Twitter Inter