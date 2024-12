Inter senza problemi: perla di Dimarco, Barella e Thuram (3-1)

L‘Inter batte il Parma nell’anticipo della 15a giornata di Serie A a San Siro. I nerazzurri si impongono 3-1 contro gli emiliani, accorciando momentaneamente a -1 dal Napoli, a parità di partite (i campani devono giocare nel weekend e l’Inter recuperare la sfida di Firenze).

Primo tempo che vede una grande Inter, ma un po’ imprecisa, con legni colpiti e gol semplici falliti, come quello di Lautaro intorno alla mezz’ora. La sfida la sblocca Dimarco al 40′, quando sembrava un primo tempo stregato. Il gol stappa ovviamente il Parma che deve concedere spazi e l’Inter nel secondo tempo se li prende tutti. Al 53′, raddoppia Barella, una bella azione conclusa e finalizzata dal centrocampista sardo che segna il 2-0 meritato. L’Inter cala anche il tris al 66′ con Marcus Thuram, che mette in ghiaccio la partita. I nerazzurri si distraggono un po’ nel finale e al minuto 81 concedono il gol agli ospiti. Sfortunato Darmian a spingere la palla alle spalle di Sommer per il gol della bandiera della compagine di Pecchia. Ma l’Inter non si fa più sorprendere, anzi. Può usufruire di un calcio di rigore all’87’, ma il VAR cambia giustamente la decisione dell’arbitro.

Finisce 3-1 al Meazza, l’Inter sale a 31 punti, raggiunge l’Atalanta al secondo posto a -1 dal Napoli (a parità di partite giocate con le altre).

Foto: sito Inter