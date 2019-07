Inter, senti Zhang: “Icardi? Nessun ripensamento da parte nostra. Troveremo…”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera soffermandosi anche sul futuro di Icardi: “Ritengo corretta la filosofia del FPF e penso che sia la giusta direzione per l’industria dello sport e anche per i club come il nostro. Ma alla fine la squadra che vince non è sempre quella che ha i ricavi maggiori. E questa è la parte divertente di questo sport. È anche vero però che alla fine i club con i ricavi maggiori hanno più possibilità e più flessibilità per prendere le decisioni che servono per cambiare e migliorare. Una delle cose più dirette, ovviamente, riguarda la compravendita dei giocatori. Colmare il gap con le grandi? Sarà un processo lungo, ma il target di un club come l’Inter è quello di superare il miliardo di ricavi, lavorando su stadio, sponsor, i diritti televisivi in Italia e in Europa. Per questo siamo partiti costruendo un ottimo team di manager e con forti investimenti, cosa impensabile fino a poco tempo fa. Il nuovo stadio? Milan e Inter hanno condiviso lo stadio, ed economicamente parlando è stata una grande scelta in termini di costi e di utilizzo. La cosa funziona finanziariamente per i tifosi e dal punto di vista delle prospettive del marchio. Ecco perché non ci separiamo e lavoriamo insieme per il nuovo progetto. Icardi? È un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Non c’è nessun ripensamento da parte nostra”.

Foto: Twitter ufficiale Inter