Diego Milito è tornato a parlare dell’Inter e non solo. In un’intervista rilasciata per La Gazzetta Dello Sport il Principe è intervenuto su diversi argomenti. Prima su Lautaro: “Sorpreso? «Onestamente no. Ero convinto che avrebbe fatto tutto quello che sta mostrando di saper fare. E aggiungo: ha grandi margini di miglioramento. Uno su tutti, il temperamento. Un attaccante deve prendere meno cartellini gialli, questa cosa gliel’ho detta di persona. Ma ha tempo per capirlo, fa parte del processo di maturità non ancora completato”. Sullo scudetto: ”Penso che sarà duello con la Juve fino alla fine, l’Inter è in grado di competere con i bianconeri, ci sono i presupposti giusti. Vero, la Juve ha maggiore esperienza a determinati livelli. Ma l’entusiasmo che l’ottima partenza ha regalato all’Inter è enorme, la strada è giusta”. Alla domanda sul passato di Antonio Conte l’argentino ha risposto: “Il passato non interessa a noi interisti. E’ un grandissimo allenatore, non ho dubbi, lo sta dimostrando. È all’altezza della storia dell’Inter. E noi interisti siamo contenti quando la nostra squadra mostra un calcio propositivo e vince”. Chiude facendo un nome per il futuro: “Segnatevi questo nome: Mati Zaracho, convocato nell’Under 23 argentina, pure nella selezione maggiore. È un grandissimo”.

Foto: pasionracing.ar