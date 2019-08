Inter, senti Hazard: “Lukaku segna tanto e fa giocare meglio i compagni”

Eden Hazard e Romelu Lukaku si sono visti solo di sfuggita al Chelsea, ma nella Nazionale belga fanno ormai coppia fissa da anni. Il nuovo acquisto del Real Madrid è dunque certamente una fonte attendibile sulle qualità del suo compagno, che al Corriere della Sera ha descritto, elogiandolo e riconoscendo dunque all’Inter di aver chiuso un grande colpo, in questo modo: “È un attaccante fantastico, un bomber che sa adattarsi a tutte le condizioni del gioco. Segna tanto, e questo per un centravanti è importante, ma sarebbe un errore considerarlo solo per questo. Sa fare molte cose. Per esempio è uno specialista per creare quelle che chiamiamo ‘seconde giocate’. Con lui in squadra giocano tutti meglio“.

Foto: twitter personale