Inter, senti Gagliardini: “Scudetto? Ci siamo anche noi, può succedere di tutto”

Nel giorno dopo la vittoria contro la Sampdoria, Roberto Gagliardini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le parole del centrocampista dell’Inter: “C’era tanta voglia di riprendere, sono entusiasta. È stata una gioia tornare in campo, il periodo che abbiamo attraversato non è stato semplice. Scudetto? Noi siamo lì, ce la stiamo giocando fin dall’inizio. Giocando ogni tre giorni, dobbiamo essere bravi a portare a casa più punti possibili. Non dipenderà solo da noi, ma faremo il massimo. Siamo a 6 punti dalla vetta e può succedere ancora di tutto. Bisogna essere più cinici, ma sarà importante soprattutto il recupero tra una partita e l’altra”.

Foto: Twitter ufficiale Inter