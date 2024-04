Inter sempre in gol in tutte le partite di campionato: nessuno ci era mai riuscito prima

L’Inter sta rendendo storica questa sua stagione, che ormai vede come unica conclusione la conquista della seconda stella, anche dal punto di vista de numeri. Il gol del momentaneo pareggio nella gara poi vinta ieri sul campo dell’Udinese, messo a segno da Hakan Calhanoglu su calcio di rigore, ha permesso ai nerazzurri allenati da Simone Inzaghi di diventare la prima squadra nella storia della Serie A capace di andare a segno in ciascuna delle prime 31 gare disputate in una singola stagione.

Foto: Instagram Inter