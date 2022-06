Inter scatenata: da Dybala a Bremer, la querelle Lukaku (e non solo). Il riepilogo

L’Inter sempre più scatenata. Oggi è stato un giorno svolta per portare Paulo Dybala in nerazzurro, l’incontro (molto positivo) è servito per ribadire la volontà dell’Inter (retrodatata) e quella dell’entourage della Joya che mai ha aperto a nuove possibilità. L’offerta Inter era già stata formalizzata (tra 6 e 6,5 milioni a stagione più bonus), oggi è stato soltanto ribadita. Ulteriore conferma che Dybala non era un optional, un’occasione eventualmente da cogliere, piuttosto una priorità.

Certo, Lukaku sta facendo di tutto per liberarsi, in attesa di un’eventuale apertura del Chelsea. E quindi fino a quel momento nulla va escluso, senza entrare nei giochini “se hai preso uno, non prendi l’altro”: perché? Ma prendere Dybala era, è, sarà un’occasione troppo ghiotta e da cogliere al volo. Il resto è scandito: Bellanova e Asllani sono operazioni volute con forza, sul binario della definizione. Cambiaso piace molto (venerdì probabile incontro con la Juve), Bremer è un promesso sposo retrodatato (ora serve completare qualche cessione, magari raccogliendo il tesoretto del Monza oppure sfruttando qualche altra opportunità).

Aspettando Mkhataryan per gli aspetti burocratici, non resta che raggiungere gli accordi e formalizzare tutte le operazioni già in stato avanzato.

Foto: Twitter Juve