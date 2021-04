Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali

A San Siro alle 18.45 andrà in scena Inter-Sassuolo, recupero della 28esima giornata di Serie A. Nerazzurri per andare a +11 dai cugini rossoneri e compiere un ulteriore passo verso il tricolore. Contro il Sassuolo di De Zerbi, che nonostante le assenze riesce ad essere una squadra temibilissima (come mostrato contro la Roma). Queste le scelte ufficiali:

Inter(3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Darmian, Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori

