Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali

L’Inter in campo alle 18 contro il Sassuolo per riconquistare la vetta della classifica. Tutto confermato per i nerazzurri con Dimarco in difesa, Gagliardini a metà campo e Sanchez accanto a Lautaro. Dionisi ritrova Scamacca e Raspadori. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Foto: Twitter Inter