Mentre Biraghi si trova nelle sede dell’Inter per firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro, Alexis Sanchez è arrivato da pochi minuti al CONI per l’idoneità sportiva che precede, come da prassi, il nero su bianco. Per il cileno un anno di prestito dal Manchester United, che contribuirà all’ingaggio.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United