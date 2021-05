Inter-Samp, festa Scudetto. E 200 panchine in A per Conte

Nel match delle 18, contro la Sampdoria, per l’Inter ci sarà la prima gara da campione d’Italia. Un motivo d’orgoglio e di soddisfazione per Antonio Conte che raggiungerà anche un altro record personale: il tecnico salentino toccherà quota 200 panchine in Serie A. I numeri sono tutti dalla sua parte: nelle 199 gare disputate ha vinto 135 volte.

FOTO: Twitter Inter