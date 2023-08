Lazar Samardzic è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista ormai ex Udinese, infatti, ha da poco terminato l’iter relativo alle visite mediche con il club nerazzurro e nel pomeriggio andrà in sede per firmare il suo nuovo contratto con la squadra lombarda.

Foto: Twitter Sportitalia