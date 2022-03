Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la ventottesima giornata di Serie A, che prenderà il via con Inter-Salernitana. Una novità tra i nerazzurri, che mandano in tribuna Perisic (affaticato): ci sarà Darmian e non Gosens al suo posto. In attacco c’è Lautaro con Dzeko. Granata con Verdi dietro le punte Mousset e Djuric. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, L. Coulibaly, Emerson; Verdi; Mousset, Djuric. All. Nicola

Foto: Twitter Inter