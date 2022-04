Inter-Roma, la sera del “Cigno di Sarajevo”. I numeri di Dzeko con i giallorossi

Inter-Roma sarà uno snodo fondamentale per la corsa scudetto. Vincendo domani alle 18.00, Lautaro e compagni avrebbero la strada in discesa verso il ventesimo scudetto, complice il potenziale punto in più nei confronti del Milan e un calendario sicuramente più abbordabile rispetto a quello dei cugini. Sulla strada dei nerazzurri c’è però il grande ex Mourinho, che necessita come l’aria di una vittoria. Un ulteriore passo falso significherebbe rinunciare al sogno Champions League, con i giallorossi che a quel punto dovrebbero limitarsi a difendere gli assalti delle rivali per il quinto posto che vale l’Europa League.

Tra i tanti temi della gara c’è quello di Edin Dzeko, il Cigno di Sarajevo che ha passato una vita con la Roma. In giallorosso il bosniaco ha raccolto 260 presenze, 119 gol e 55 assist, entrando nella classifica all time dei marcatori dietro solo a Totti e Pruzzo. Numeri che incoronano Dzeko a colonna portante della Roma dell’ultimo decennio. Domani però le emozioni saranno riposte nel cassetto: per lui e per l’Inter conta solo vincere. Inzaghi non ha ancora svelato chi tra lui e Correa partirà titolare al fianco di Lautaro, ma l’impressione è che l’esperienza di Dzeko potrebbe essere una carta vincente. Del resto contro la Roma in entrambe le sfide (andata di campionato e Coppa Italia) ha già trovato la via della rete…

FOTO: Twitter Inter