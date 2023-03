Inter, risentimento al gemello mediale per Gosens. Il report

L’Inter dovrà fare a meno di Robin Gosens per sfidare il Porto al do Dragão in Champions League. L’esterno tedesco, ex Atalanta, si è sottoposto a degli esami strumentali. Il report del club nerazzurro: “Robin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

