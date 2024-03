Inter, record per Simone Inzaghi: raggiunte le 300 panchine in Serie A

Non si ferma più l’Inter di Simone Inzaghi. Con la vittoria per 2-1 contro il Genoa la formazione nerazzurra ha inanellato la sua nona vittoria consecutiva in questo campionato, portandosi a quota 72 punti e chiudendo virtualmente ogni discorso Scudetto. Non solo. Con quella di ieri sera, dopo sole otto stagioni in Serie A (cinque alla Lazio e tre all’Inter), il tecnico ha già collezionato 300 panchine in Serie A. Un importante record, condito anche dal 179esimo successo in assoluto in una partita nel nostro campionato. Niente male.

Foto: sito ufficiale Inter