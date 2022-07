Inter, Radu parla dell’errore di Bologna: “Può capitare a tutti. Nessuno è perfetto”

Il futuro di Ionut Radu è sempre più lontano dall’Inter: il portiere rumeno è pronto ad accasarsi alla Cremonese per riprendere confidenza con il campo e vivere una stagione da protagonista. Durante un’intervista rilasciato a Sport Mediaset, il portiere è tornato a parlare dell’errore di Bologna che ha condizionato la corsa scudetto dell’Inter: “Ho sempre detto che un errore capita a tutti, nessuno è perfetto. Si lavora per fare meglio ogni partita, poi ci sta che a volte succeda qualcosa. Quello che ho sempre detto è che è importante come passi oltre gli errori e come reagisci”.

Foto: Instagram Radu