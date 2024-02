Inter, prova di forza: da 1-2 a 4-2, Roma ribaltata nel secondo tempo con Thuram, Angelino (autogol) e Bastoni

Prova di forza dell’Inter che vince anche a Roma, dopo aver chiuso sotto il primo tempo per 2-1. I narazzurri ribaltano nella ripresa vincendo 4-2.

Partenza buona della Roma, che parte con un paio di conclusioni di Pellegrini. Al primo squillo passa l’Inter, al 17′. Calcio d’angolo per i nerazzurri, Lukaku libera male sulla testa di Acerbi che trova l’angolino alto. Proteste della Roma per un possibile fuorigioco di Thuram, che c’è, ma il VAR lo reputa ininfluente. Inter in vantaggio.

La Roma reagisce. Sempre da calcio piazzato, punizione di Pellegrini, Mancini stacca di testa e pareggia per i giallorossi. L’Inter ci riprova con Dimarco, sinistro sul fondo. Al 44′, su contropiede, la ribalta la Roma. El Shaarawy scappa via e batte Sommer, dopo aver colpito la traversa. La Roma è in vantaggio 2-1 e chiude avanti un primo tempo di altissimo livello.

Nella ripresa, la gara già altamente spettacolare, si conferma a quei livelli. L’Inter approccia in maniera devastante il secondo tempo. Al 49′, grande azione sulla destra di Darmian, palla in mezzo dove arriva una zampata di Thuram che trova il 2-2. La Roma sbanda, impaurita, arretra, l’Inter cresce e al 56′ ribalta la gara. Ancora una azione dall’esterno, palla sempre verso Thuram che viene antcipato da Angelino che trafigge Rui Patricio. Inter avanti 3-2. Seconda autoree provocata da Thuram in 6 giorni dopo quella di Gatti con la Juventus. Inter che prova a chiudere i conti, cercando il quarto gol, ma la Roma resiste e nel finale prova a pareggiarla. Una grande chance capita tra i piedi di Lukaku, che da solo davanti a Sommer, prova a scartarlo, ma il portiere elvetico non si fa superare e blocca la palla. Roma in crescendo con Baldanzi che entra nel finale.

La Roma insiste, ma concede il contropiede al 93′ ai nerazzurri, che ne approfittano con Bastoni che segna la rete del 4-2 finale. Vince l’Inter, che vola a +7 sulla Juve, a pari partite giocate. Prima sconfitta per De Rossi.

Foto: twitter Inter