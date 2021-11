Inter, problema muscolare per Sanchez. Forte contusione per Lautaro Martinez

Dopo gli infortuni di De Vrij, Dzeko e Bastoni, l’Inter deve tenere d’occhio anche la situazione di Alexis Sanchez. L’attaccante nerazzurro era impegnato col Chile nel match di qualificazioni ai Mondiali 2022 contro l’Ecuador e al 37′ ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare alla coscia destra. Le condizioni del giocatore saranno valutate nella giornata di oggi e la sua presenza per la partita di domenica contro il Napoli è in dubbio.

Lautaro Martinez è invece rimasto negli spogliatoi dopo la fine del primo tempo perché avrebbe lamentato dolore dopo due brutti falli subiti intorno alla mezzora di gioco nel Supercalsico contro il Brasile. Le condizioni dell’attaccante argentino verranno valutate nelle prossime ore, ma sembrano meno gravi del previsto.

Foto: Instagram personale Sanchez