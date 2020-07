Inter, presentata la seconda maglia: bianca con scacchi nerazzurri

Attraverso un annuncio sui propri social network, l’Inter ha presentato la seconda maglia di gara per le partite in trasferta. Dunque, ancor prima di archiviare questa stagione, i nerazzurri pensano alla stagione 2020/2021 presentando con la Nike la maglia away con uno sfondo bianco e scacchi nerazzurri.

Il club in una nota: “La nuova divisa da trasferta di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 presenta una reinterpretazione innovativa dello stile tradizionale del club. Dopo una stagione di trasferte in color acquamarina, l’Inter ritorna alla tradizionale maglia bianca, questa volta accompagnata da una nuova grafica a rete nerazzurra che rappresenta la community di Milano, che guarda al futuro della città e del Club con spirito aperto all’innovazione.”

La maglia poi si baserà sul tema “Made of Milano” ispirandosi al movimento post-modernista milanese, che negli anni ’80 ha cambiato il volto dell’arte e del design in tutto il mondo.

Foto: sito ufficiale Inter